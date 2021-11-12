По данным ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, зима не спешит в Петербург. Сегодня, 12 ноября, синоптическая ситуация будет определяться периферией циклона, уходящего в центральную часть Европейской России. Он сохранит в регионе преимущественно облачную погоду, местами пройдут кратковременные дожди, а температурный фон окажется на 3-4 градуса выше положенных по климату значений.

Температура воздуха в городе сегодня составит +5…+7 градусов, по области +2…+7. Ветер ожидается северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

К началу выходных в Петербурге немного похолодает. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 13 ноября, местами пройдут небольшие осадки — преимущественно в виде дождя. Ветер ожидается северо-западный — ночью умеренный, днем слабый. Температура воздуха в течение суток +2…+4 градуса. Атмосферное давление будет повышаться.

Воскресенье, 14 ноября, в Петербурге пройдет без существенных осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в ночное время суток -1…+1 градус, днем +1…+3. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем повышаться.