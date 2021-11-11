Синоптики пообещали Петербургу мягкую и снежную «еврозиму»

Приближающаяся зима на большей части Европейской России, как и в Петербурге, по данным синоптиков, будет в основном пасмурная с осадками в виде снега. А циклоны принесут теплые и влажные воздушные массы, что сделает погоду похожую на «еврозиму». Рассказываем о прогнозах экспертов на погоду в зимние месяцы.
Как сообщают синоптики из центра «Фобос», большинство циклонов (60–70%) принесут с северо-запада теплые и влажные воздушные массы североатлантического происхождения. Такую погоду эксперты сравнивают с зимой в Европе.
Синоптики из центра «Фобос»
«При таком сценарии циркуляционных процессов средний температурный фон всего сезона будет на 2 градуса превышать климатическую норму. При этом если декабрь и февраль прогнозируются немного теплее положенного, то январь, как и подобает самому холодному месяцу года, окажется близким к норме, а значит, самым морозным, что в 30–40% случаев будет связано с восточным отрогом студеного сибирского антициклона. Одновременно с этим нужно понимать, что характер метеоусловий будет крайне неустойчивым, и умеренные морозы с 80%-й вероятностью время от времени будет сменяться оттепелями. Вероятность 30-градусных морозов оценивается как малая (не более 10%)»
Специалисты также подчеркивают, что осадки будут выпадать в пределах нормы: в декабре их может быть чуть больше обычного, а в феврале — чуть меньше. Отмечается, что зимние месяцы в целом будут умеренно снежные и мягче привычной русской зимы. При этом специалисты «Фобоса» подчеркивают, что «долгосрочный прогноз является фоновым», его оправдываемость составляет 60–70%.
Напомним, В каких городах России зимой чаще всего идет снег? По итогам последних 10 лет титул самого снежного города получил Челябинск. Город-миллионник также отметился рекордом — зимой 2013-2014-х годов снежный покров здесь составил 240 сантиметров. Петербург лишь на 13 строчке рейтинга.
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