Синоптики пообещали Петербургу мягкую и снежную «еврозиму»

Как сообщают синоптики из центра «Фобос», большинство циклонов (60–70%) принесут с северо-запада теплые и влажные воздушные массы североатлантического происхождения. Такую погоду эксперты сравнивают с зимой в Европе.

Синоптики из центра «Фобос» «При таком сценарии циркуляционных процессов средний температурный фон всего сезона будет на 2 градуса превышать климатическую норму. При этом если декабрь и февраль прогнозируются немного теплее положенного, то январь, как и подобает самому холодному месяцу года, окажется близким к норме, а значит, самым морозным, что в 30–40% случаев будет связано с восточным отрогом студеного сибирского антициклона. Одновременно с этим нужно понимать, что характер метеоусловий будет крайне неустойчивым, и умеренные морозы с 80%-й вероятностью время от времени будет сменяться оттепелями. Вероятность 30-градусных морозов оценивается как малая (не более 10%)»

Специалисты также подчеркивают, что осадки будут выпадать в пределах нормы: в декабре их может быть чуть больше обычного, а в феврале — чуть меньше. Отмечается, что зимние месяцы в целом будут умеренно снежные и мягче привычной русской зимы. При этом специалисты «Фобоса» подчеркивают, что «долгосрочный прогноз является фоновым», его оправдываемость составляет 60–70%.

Напомним, В каких городах России зимой чаще всего идет снег? По итогам последних 10 лет титул самого снежного города получил Челябинск. Город-миллионник также отметился рекордом — зимой 2013-2014-х годов снежный покров здесь составил 240 сантиметров. Петербург лишь на 13 строчке рейтинга.