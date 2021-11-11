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Вестибюль станции метро «Площадь Ленина» закроют на вход в ближайшие выходные

В Петербурге станция метро «Площадь Ленина» изменит режим работы в ближайшие выходные. Об этом рассказал в пресс-службе метрополитена.

IgorMarch / Shutterstock.com

Режим работы изменится 13 и 14 ноября. Из первого вестибюля станции, который ведет на Финляндский вокзал, можно будет только выйти, для входа пассажиров вестибюль закроют.

Напомним, компания «Метрострой Северной столицы» рассчитывает приступить к строительству станции «Туристская» в Приморском районе Петербурга в 2022 году.

Ранее в Смольном озвучили планы по развитию метрополитена Петербурга в ближайшие годы. В 2024 году город планируют ввести в эксплуатацию сразу три станции: «Казаковскую» («Юго-Западная»), «Путиловскую» и «Горный институт». Если Смольный выделит дополнительные инвестиции, то запустят 12 станций метрополитена до 2032 года, в том числе станцию «Кудрово» с электродепо «Правобережное».

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