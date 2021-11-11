Смольный: вакцинация пенсионеров в Петербурге остается добровольной

Она также отметила, что речь не идет об ответственности за отказ от прививки.

«Вакцинация остается добровольной и остается на усмотрение и совести каждого пациента. Потому что защитить себя и родственников — это главное, что мы можем предложить», — рассказала Гранатович.

Напомним, управление Роспотребнадзора Петербурга дало разъяснение к постановлению, которое вышло 9 ноября. Там прописали требование об обязательной вакцинации граждан старше 60 лет. Рассказываем, какие еще ограничения ждут пожилых петербуржцев без прививки.