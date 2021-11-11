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Смольный: вакцинация пенсионеров в Петербурге остается добровольной

В Петербурге вакцинация от коронавируса остается добровольной для горожан старше 60 лет. Об этом заявила во время пресс-тура зампред комитета по здравоохранению Ольга Гранатович, пишет «Интерфакс».

Shutterstock.com

Она также отметила, что речь не идет об ответственности за отказ от прививки.

«Вакцинация остается добровольной и остается на усмотрение и совести каждого пациента. Потому что защитить себя и родственников — это главное, что мы можем предложить», — рассказала Гранатович.

Напомним, управление Роспотребнадзора Петербурга дало разъяснение к постановлению, которое вышло 9 ноября. Там прописали требование об обязательной вакцинации граждан старше 60 лет. Рассказываем, какие еще ограничения ждут пожилых петербуржцев без прививки.

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для людей 60+ Что это значит? Их отстранят от работы? Не дадут пенсию? Посадят?

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