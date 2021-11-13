МЕГА Парнас в честь своего 15-летия разыграет 200 подарков и интерьер от IKEA

По условиям акции с 13 ноября по 10 декабря посетители МЕГИ Парнас и IKEA смогут принять участие в розыгрыше 200 подарков стоимостью до 4 000 рублей и получить возможность выиграть главный приз — разработку и реализацию индивидуального дизайн-проекта интерьера от IKEA стоимостью 500 000 рублей.

Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно решить, какая вещь или предмет интерьера доставляют гостю наибольшую радость, подписаться на аккаунт @mega_parnas в Instagram, сделать фото или видео желанного подарка и выложить его на свою страницу — в Stories, Reels или ленту Instagram. Также важно отметить профиль @mega_parnas и указать два хэштега — #МЕГАПАРНАС15ЛЕТ и #ИКЕАПАРНАС15ЛЕТ.

200 победителей будут определены случайным образом в течение недели с 10 по 16 декабря, а 17 декабря среди всех участников акции состоится итоговый розыгрыш главного приза — полумиллиона рублей на воплощение интерьера мечты по дизайн-проекту от IKEA.