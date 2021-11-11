По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 11 ноября, метеорологические условия в Петербурге будет формировать небольшой, промежуточный гребень антициклона. Его стараниями ожидается облачная с прояснениями погода, вероятность осадков минимальная.

Температура воздуха в городе составит +6…+8 градусов, по области +4…+9. Ветер ожидается юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы, однако ближе к вечеру оно начннт падать.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 12 ноября, ночью пройдут умеренные осадки, днем — небольшие и преимущественно в виде дождя. Температура воздуха в течение суток составит +4…+6 градусов.

В субботу, 13 ноября, в Петербурге также ожидаются местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, северный ночью, днем умеренный. В ночное время суток от 0 до +2 градусов, днем +2…+4. Атмосферное давление будет повышаться.