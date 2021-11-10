Чижика-пыжика утеплили к зиме. Памятник укутали в шарф и дали варежки

Петербуржцы продолжают утеплять памятники к зиме. Теперь теплую одежду получил маленький бронзовый памятник Чижика-Пыжика на Фонтанке.
На набережной Фонтанки памятник чижика-пыжика утеплили варежками и шарфом https://t.co/7Fj5mCKIU8 pic.twitter.com/jLPeb5uRQ2— Фонтанка. Новости (@fontanka_news) November 10, 2021
Очевидцы рассказали, что увидели на памятнике чижику-пыжику у моста рядом с Инженерным замком появились варежки и шарф. Новая одежда оказалась маленькой птичке великовата.
Кто нарядил бронзовый памятник, неизвестно. Как пишет «Фонтанка», блогеры, которые украшали подобными зимними атрибутами скульптуры Диоскуров, рассказали о непричастности к нынешней акции.
Однако, птичка была в тепле недолго. Коммунальщики сняли с Чижика-Пыжика шарф и варежки. В пресс-службе администрации Центрального района Петербурга рассказали, что специалист по веревке спустился к памятнику, снял с него одежду и передал ее коллегам.
Напомним, в марте 2020 года самый маленький памятник Петербурга — Чижик-Пыжик на Фонтанке — обзавелся необычным для себя аксессуаром. Неизвестные решили защитить героя от вирусов и облачили его клюв в медицинскую маску. Маленькая маска для маленькой птички!
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