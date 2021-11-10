Смольный назвал объекты культуры, которые отремонтируют в 2022 году

За счет выделенных средств завершат ремонтные работы в двух филиалах библиотеки Лермонтова, расположенных на Измайловском проспекте и 2-й Советской улице.

К 2024 году власти рассчитывают привести в порядок не менее 10 объектов культуры, в том числе детский театр сказки, филармонию для детей и молодежи, особняк Румянцева, музей Шаляпина, усадьбу «Уткина дача» и «Мюзик-Холл». По словам Пиотровского, дополнительные средства также решено вложить в капремонт культурных учреждений.

К этому же году мы планируется открыть Центр современного искусства Сергея Курехина, арт-пространство «Открытая сцена» и новый комплекс для учащихся Академии танца и работников Академического театра Бориса Эйфмана.

Напомним, дом Басевича на Большой Пушкарской улице, 7 планируют снести для постройки нового здания с воссозданием исторического фасада. Проект разработан бюро ООО «Проектная культура» для нужд Академии танца Бориса Эйфмана — в здании разместятся «апартаменты для артистов театра».