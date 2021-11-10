Роспотребнадзор рассказал, чего лишатся пожилые петербуржцы за отказ вакцинирования от COVID-19

Управление Роспотребнадзора Петербурга дало разъяснение к постановлению, которое вышло 9 ноября. Там прописали требование об обязательной вакцинации граждан старше 60 лет. Рассказываем, какие еще ограничения ждут пожилых петербуржцев без прививки.
Для работающих граждан старше 60 лет руководители предприятий должны для них организовать работу по вакцинации сотрудников. Первый компонент прививки работникам необходимо получить до 15 декабря, второй — до 15 января. В Роспотребнадзоре отмечают, что уже с 15 декабря непривитых пожилых граждан необходимо отстранить от работы. Исключение сделали для тех, у кого есть медотвод от прививки.
Также отстранять от работы в Петербурге разрешили сотрудников предприятий и организаций Петербурга, которые отказываются от прививок против COVID-19 без медицинских противопоказаний. Таких работников отстранят до окончания неблагополучного санитарно-эпидемического периода без сохранения заработной платы, заявили в администрации города.
Неработающие граждане старше 60 лет, которые не вакцинировались, не получат доступ к бытовым услугам. Также им запретят посещать предприятия общепита, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, в фитнес-клубы, салоны красоты. В общем, во все заведения, куда разрешен доступ только по QR-кодам.
Также в региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что за несоблюдение ограничительных мер может наступить административная ответственность.
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