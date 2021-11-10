Роспотребнадзор рассказал, чего лишатся пожилые петербуржцы за отказ вакцинирования от COVID-19

Для работающих граждан старше 60 лет руководители предприятий должны для них организовать работу по вакцинации сотрудников. Первый компонент прививки работникам необходимо получить до 15 декабря, второй — до 15 января. В Роспотребнадзоре отмечают, что уже с 15 декабря непривитых пожилых граждан необходимо отстранить от работы. Исключение сделали для тех, у кого есть медотвод от прививки.

Также отстранять от работы в Петербурге разрешили сотрудников предприятий и организаций Петербурга, которые отказываются от прививок против COVID-19 без медицинских противопоказаний. Таких работников отстранят до окончания неблагополучного санитарно-эпидемического периода без сохранения заработной платы, заявили в администрации города.

Неработающие граждане старше 60 лет, которые не вакцинировались, не получат доступ к бытовым услугам. Также им запретят посещать предприятия общепита, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, в фитнес-клубы, салоны красоты. В общем, во все заведения, куда разрешен доступ только по QR-кодам.

Также в региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что за несоблюдение ограничительных мер может наступить административная ответственность.