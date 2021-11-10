СМИ: Смольный планирует ввести новые тарифы на парковку с декабря 2021 года. В комитете рассказали, что решение еще не принято

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник, близкий к транспортному блоку, тарифы могут повысить с декабря. Тогда же заработает зона платной парковки на 71 улице. Однако есть вероятность, что правительство будет повышать тарифы уже после наступления нового года.

Позже в комитете по тарифам разъяснили, что тарифного решения по платным парковкам не принято. Вопрос будет рассматриваться на совещании с правительством Петербурга в конце ноября.

«Решение по тарифам не принималось. Мы получили заявку от транспортного блока, однако пока она на рассмотрении. Более того, утвержденные комитетом тарифы будут рассматриваться на совещании в Смольном. Поэтому говорить о принятом решении преждевременно», — приводит цитату ведомства «Деловой Петербург».

Напомним, Смольный рассматривает возможность поднять тарифы в зоне платной парковки в 2022 году до 132 рублей 25 копеек за час. На практике эта сумма не будет превышать 100 рублей.

А еще парковку в Петербурге теперь можно оплатить через Apple Pay и Google Pay. Новая функция доступна пользователям мобильного приложения.