Смольный показал проект благоустройства сквера на Кирочной улице. Его разрабатывали вместе с петербуржцами

Обсуждение благоустройства будущего сквера началось еще в 2019 году. За это время проект видоизменялся, учитывая мнение и желание горожан, а также технические возможности их воплощения. Как отмечают в пресс-службе администрации Центрального района, был проработан вопрос по дополнительному озеленению, необходимость установки дополнительных скамеек с удобной спинкой, чтобы было удобно отдыхать.

«Итогом совместной работы стала интересная концепция современного общественного пространства, поделенного на четыре отдельные зоны. Так в будущем сквере на Кирочной, 55 будет зона тихого отдыха в виде площадки со скамьями, урнами, обрамленной миксбордерами с многолетними луговыми растениями. Красивые растения будут отделять площадку от пешеходного транзита, создавая ощущение более уединенного пространства для отдыха», — отмечают в администрации Центрального района.

В будущем сквере будет предусмотрена специальная зона для занятия спортом. Существующую площадку отремонтируют и поделят на две функциональные части — игровую площадку с ограждением и рулонным покрытием и универсальную площадку «мультиспорт» с тартановым покрытием, оснащенную тренажерами. Детская зона будет также представлена в границах существующей детской площадки. Здесь установят новое оборудование для детей младшего и среднего возраста и комфортные скамейки для родителей.

Связующим звеном всего общественного пространства станет пешеходный транзит. Мощеная дорожка, оформленная красивыми фонарями, цветами и клумбами соединит все площадки между собой.

Проектирование сквера планируется завершить до конца года. Благоустройство начнут проводить в 2022 году.