345 судов, почти 60 тысяч пассажиров и «Невский маршрут»: Смольный подвел итоги сезона навигации-2021

По внутренним водным путям за период с 15 апреля по 8 ноября в Петербург прибыло 345 судов с 59,5 тысячью пассажирами на борту. На причалах Речного вокзала было обслужено 35,4 тысячи пассажиров. По предварительной информации, скоростными судами по маршрутам на Петергоф и Кронштадт воспользовались около 700 тысяч человек — точная статистика по пассажиропотоку на реках и каналах появится после подведения итогов навигации судоходными компаниями.

В навигационный период 2021 года работал 61 экскурсионно-прогулочный маршрут водного транспорта. 7 августа был запущен пилотный кольцевой «Невский маршрут», который перевозил пассажиров до 19 сентября. За сезон навигации были проведены 15 праздничных и спортивных мероприятий — в том числе праздник выпускников «Алые Паруса», Чемпионат Европы по футболу, Главный военно-морской парад, «Фонтанка SUP» и другие.

К водным путям Петербурга относятся канал Грибоедова, Кронверкский пролив, реки Мойка, Фонтанка, Екатерингофка, Пряжка, Карповка и другие. Серьезных происшествий на реках и каналах навигацию 2021 года не зафиксировано. На период закрытия водных объектов запрещено плавание на маломерных судах — за исключением судов специального назначения, а также рыбопромысловых судов, используемых в целях добычи водных биологических ресурсов.