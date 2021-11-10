Список самых высокооплачиваемых вакансий ноября в Петербурге составил сервис SuperJob. Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе компании, на первом месте — вакансия руководителя группы разработки на языке Golang с зарплатой от 360 до 400 тысяч рублей в месяц в компанию-провайдер ИТ-инфраструктуры. Успешному кандидату предстоит управлять полнофункциональной командой из восьми человек и развивать сервисы компании. От соискателя ожидают наличие релевантного опыта работы на позиции старшего или ведущего разработчика или руководителя команды или отдела, умение программирования на языках Go ил Python, опыт работы с базами данных, владение различными инструментами и методологиями программирования.

Второе место в рейтинге — у старшего разработчика на языке .NET (Senior.NET developer) в стартап по управлению морскими и корпоративными поездками из голландского Роттердама с зарплатой от 250 тысяч рублей. От специалиста требуется более пяти лет разработки программного обеспечения, владение асинхронным программированием и параллелизмом и сильные практические знания различных технологий в программировании, опыт работы в базах и онлайн-сервисах, а также хорошие аналитические способности.

Третье место в рейтинге заняла позиция финансового директора в компанию по аутсорсинговым услугам с зарплатой от 200 тысяч рублей, опытом работы от трех лет и возможностью трудиться частично удаленно. Работодатель требует высшее экономическое образование и общий стаж в финансовом учете не менее 5 лет, успешный подтвержденный опыт организации и настройки системы управленческого учета и планирования «с нуля» в малом бизнесе с ежегодным оборотом более 1 миллиарда рублей, знание методов внутреннего контроля, внутренней отчетности, бюджетирования, фондирования и управления денежными средствами.

На четвертом месте также расположилась вакансия из IT. В международную IT-компанию ищут Frontend-разработчика, которому будут платить от 180 тысяч рублей. От успешного кандидата работодатель требует умение критически мыслить, уточнять требования, предлагать улучшения и умение готовить приложения, создавать новый код, не переписывая существующий, а также владение английским языком на уровне Pre-Intermediate и выше для регулярного общения с пользователями блога.

Замыкает рейтинг вакансия директора онлайн-школы с зарплатой от 160 до 200 тысяч рублей, а также возможными денежными бонусами за выполнение результатов.