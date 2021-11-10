Туристы, приезжающие в Петербург начали отказываться от гостиниц в пользу посуточной аренды квартир. «Серый» рынок аренды вырост этой осенью на 42% — из-за QR-кодов и ограничений.
Число бронирований квартир с посуточной арендой в Петербурге осенью этого года выросло на 42% в сравнении с осенью 2020-го. По сравнению с допандемийным периодом, осенью 2019 года, прирост составил 22%. Туристы делают выбор в пользу аренды в первую очередь из-за их изолированности — так можно избежать лишний контактов. Также посуточная аренда обходится дешевле номера в гостинице.
«Как известно, в последние годы у россиян ощутимо снизились доходы, многие вынуждены экономить, а аренда квартиры стоит на 20-50% дешевле, чем аренда номера в гостинице. Особенно это экономно, если ехать в путешествие семьей. Помимо этого, в большинстве квартир есть кухонные зоны, что позволяет готовить самостоятельно и экономить еще и на питании», — приводит РБК слова генерального директора «Суточно.ру» Юрия Кузнецова.
Представители индустрии гостеприимства считают, что популярность посуточной аренды в первую очередь связана с ограничениями по коронавирусу. «Раз был всплеск бронирований квартир, однозначно есть такая категория гостей, для которых наличие QR-кода для заселения в гостиницу критично. «Антипрививочники» поехали в квартиры, что само по себе, я считаю, плохо», — отмечает вице-президент Ассоциация малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова.
По словам Буйловой, ситуация может усугубиться в декабре, когда в городе вступит в силу требование о предъявлении QR-кодов на входе в рестораны и кафе. «Наличие кухни в съемных квартирах при проблемах с общепитом и ограничением времени его работы — это один из самых серьезных аргументов при выборе квартир, а не номеров в отелях. Это действительно будет значимым фактором в новогодние праздники. Смежные рынки связаны — когда власти ограничивают рестораны, гостиницы тоже теряют своих клиентов», — добавила она.
Ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. Пенсионеры, у которых нет аккаунта на «Госуслугах», получат бумажные QR-коды.
С 8 ноября в Петербурге началась обычная рабочая неделя, локдаун, введенный в городе в целях предотвращения распространения коронавируса, власти решили не продлевать. Рассказываем обо всех противоэпидемических мерах на сегодняшний день.
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