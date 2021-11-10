Число бронирований квартир с посуточной арендой в Петербурге осенью этого года выросло на 42% в сравнении с осенью 2020-го. По сравнению с допандемийным периодом, осенью 2019 года, прирост составил 22%. Туристы делают выбор в пользу аренды в первую очередь из-за их изолированности — так можно избежать лишний контактов. Также посуточная аренда обходится дешевле номера в гостинице.

«Как известно, в последние годы у россиян ощутимо снизились доходы, многие вынуждены экономить, а аренда квартиры стоит на 20-50% дешевле, чем аренда номера в гостинице. Особенно это экономно, если ехать в путешествие семьей. Помимо этого, в большинстве квартир есть кухонные зоны, что позволяет готовить самостоятельно и экономить еще и на питании», — приводит РБК слова генерального директора «Суточно.ру» Юрия Кузнецова.

Представители индустрии гостеприимства считают, что популярность посуточной аренды в первую очередь связана с ограничениями по коронавирусу. «Раз был всплеск бронирований квартир, однозначно есть такая категория гостей, для которых наличие QR-кода для заселения в гостиницу критично. «Антипрививочники» поехали в квартиры, что само по себе, я считаю, плохо», — отмечает вице-президент Ассоциация малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова.

По словам Буйловой, ситуация может усугубиться в декабре, когда в городе вступит в силу требование о предъявлении QR-кодов на входе в рестораны и кафе. «Наличие кухни в съемных квартирах при проблемах с общепитом и ограничением времени его работы — это один из самых серьезных аргументов при выборе квартир, а не номеров в отелях. Это действительно будет значимым фактором в новогодние праздники. Смежные рынки связаны — когда власти ограничивают рестораны, гостиницы тоже теряют своих клиентов», — добавила она.