У Лахта Центра появится новое арт-пространство с экогалереей. Его строительством займется «Газпром»

Участок (119в) находится на Приморском проспекте, рядом с Лахта Центром, уточнили в пресс-службе администрации. По проекту там планируют построить три купола: «Мир идей», «Мир смыслов», «Мир образов». В новом арт-пространстве рассчитывают проводиться выставки, семинары и конференции, культурно-образовательные и спортивные мероприятия.

Вместе с Лахта Центром, Парком 300-летия Санкт‑Петербурга, культурно-историческим центром «Парусник «Полтава», восточной набережной и променадом экогалерея станет частью единой территории.

Градоначальник заявил, что строительство комплекса зданий Лахта Центра признано стратегическим инвестиционным проектом города. По итогам полной реализации проекта город получит один из крупнейших в Европе деловых и социально-культурных центров.

Напомним, в 2022-ом для петербуржцев откроются общественные пространства самого высокого здания в Европе — Лахта Центр. Сейчас проходят процедуру утверждения дизайн-проекты внутренних территорий здания, уже начаты отделочные работы.