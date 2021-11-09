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У Лахта Центра появится новое арт-пространство с экогалереей. Его строительством займется «Газпром»

Смольный предоставит «Газпрому» участок в аренду для строительства арт-пространства. Такое решение принял губернатор Петербурга Александр Беглов. Ожидается, что через 5 лет возле Лахта Центра возведут экогалерею площадью 21 тысяча квадратных метров.

zayatsphoto / Shutterstock.com

Участок (119в) находится на Приморском проспекте, рядом с Лахта Центром, уточнили в пресс-службе администрации. По проекту там планируют построить три купола: «Мир идей», «Мир смыслов», «Мир образов». В новом арт-пространстве рассчитывают проводиться выставки, семинары и конференции, культурно-образовательные и спортивные мероприятия.

Вместе с Лахта Центром, Парком 300-летия Санкт‑Петербурга, культурно-историческим центром «Парусник «Полтава», восточной набережной и променадом экогалерея станет частью единой территории.

Градоначальник заявил, что строительство комплекса зданий Лахта Центра признано стратегическим инвестиционным проектом города. По итогам полной реализации проекта город получит один из крупнейших в Европе деловых и социально-культурных центров.

Напомним, в 2022-ом для петербуржцев откроются общественные пространства самого высокого здания в Европе — Лахта Центр. Сейчас проходят процедуру утверждения дизайн-проекты внутренних территорий здания, уже начаты отделочные работы.

Фото: администрация Санкт-Петербурга

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