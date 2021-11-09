Суд разрешил петербуржцам выгуливать высоких собак без намордника

Мужчина утверждал, что правило, прописанное в статье закона Петербурга об административных правонарушениях, противоречит федеральному законодательству. В документе, который имеет большую юридическую силу, четко прописаны требования к выгулу домашних животных и перечень потенциально опасных собак, куда не входит критерий о высоте животного.

Городской суд признал недействующей часть закона, которая предусматривала штраф за выгул без намордника и поводка собак, имеющих в холке более 40 сантиметров.

Напомним, владельцам потенциально опасных собак будет грозить штраф до пяти тысяч рублей за выгул питомцев без намордника и поводка. Соответствующие санкции предусмотрены в новой редакции проекта Кодекса об административных правонарушениях.