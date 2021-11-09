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Суд разрешил петербуржцам выгуливать высоких собак без намордника

Петербуржец через суд добился отмены административной ответственности за выгул собак размером более 40 сантиметров без поводка и намордника. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Фото: Shutterstock.com

 

Мужчина утверждал, что правило, прописанное в статье закона Петербурга об административных правонарушениях, противоречит федеральному законодательству. В документе, который имеет большую юридическую силу, четко прописаны требования к выгулу домашних животных и перечень потенциально опасных собак, куда не входит критерий о высоте животного.

Городской суд признал недействующей часть закона, которая предусматривала штраф за выгул без намордника и поводка собак, имеющих в холке более 40 сантиметров.

Напомним, владельцам потенциально опасных собак будет грозить штраф до пяти тысяч рублей за выгул питомцев без намордника и поводка. Соответствующие санкции предусмотрены в новой редакции проекта Кодекса об административных правонарушениях.

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