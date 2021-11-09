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Новые общежития ВШМ СПбГУ, на строительство которых выделили 12 млрд рублей, затопило во время дождя

Открытые два месяца назад новые общежития Высшей школы менеджмента СПбГУ не выдержали петербургских дождей. Как сообщает студенческое издание «Лупа и Пупа» со ссылкой на живущих в общежитиях студентов, вода затопила коридоры, а с потолка начала капать вода, а плиты стали крошиться.

Студенты поделились фотографиями из шестого корпуса нового общежития. Там затопило коридоры, а потолочные плиты из-за воды начали размокать и крошиться. Последствия потопа учащиеся устраняли самостоятельно все выходные. По их словам, диспетчеры и рабочие сказали, что сделать с протечкой ничего не могут.

Подобный инцидент не первый в истории кампуса, студенты ранее уже жаловались на протечки. А в администрации общежития пообещали разобраться с ситуацией.

Позднее представители СПбГУ дали разъяснения по поводу протечки в общежитиях ВШМ СПбГУ. Студенты оставляли сообщения о неисправности дважды: днем 6 ноября и вечером 7 ноября. В первый раз техник не выявил нарушений герметичности и поджал прижимные планки светового фонаря, предположив, что вода попала в помещения через них.

При втором вызове удалось установить, что на трубе стояка в межпотолочном пространстве между крышей и третьи этажом сползла соединительная муфта. Ее поставили на место и обжали хомутами. Следы протечек намерены устранить после окончательной просушки.

В сентябре ввели в эксплуатацию девять зданий для 600 студентов. Они входят в проект реконструкции «Михайловской дачи». Из федерального бюджета на строительство кампуса выделили 12 миллиардов рублей.

Напомним, кампус Высшей школы менеджмента СПбГУ в Петродворцовом районе Петербурга планируют расширить. Планируется, что он протянется до самого побережья Финского залива.

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