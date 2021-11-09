Новые общежития ВШМ СПбГУ, на строительство которых выделили 12 млрд рублей, затопило во время дождя

Студенты поделились фотографиями из шестого корпуса нового общежития. Там затопило коридоры, а потолочные плиты из-за воды начали размокать и крошиться. Последствия потопа учащиеся устраняли самостоятельно все выходные. По их словам, диспетчеры и рабочие сказали, что сделать с протечкой ничего не могут.

Подобный инцидент не первый в истории кампуса, студенты ранее уже жаловались на протечки. А в администрации общежития пообещали разобраться с ситуацией.

Позднее представители СПбГУ дали разъяснения по поводу протечки в общежитиях ВШМ СПбГУ. Студенты оставляли сообщения о неисправности дважды: днем 6 ноября и вечером 7 ноября. В первый раз техник не выявил нарушений герметичности и поджал прижимные планки светового фонаря, предположив, что вода попала в помещения через них.

При втором вызове удалось установить, что на трубе стояка в межпотолочном пространстве между крышей и третьи этажом сползла соединительная муфта. Ее поставили на место и обжали хомутами. Следы протечек намерены устранить после окончательной просушки.

В сентябре ввели в эксплуатацию девять зданий для 600 студентов. Они входят в проект реконструкции «Михайловской дачи». Из федерального бюджета на строительство кампуса выделили 12 миллиардов рублей.

Напомним, кампус Высшей школы менеджмента СПбГУ в Петродворцовом районе Петербурга планируют расширить. Планируется, что он протянется до самого побережья Финского залива.