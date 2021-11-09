Еще немного и шторм: МЧС предупреждает петербуржцев о приближении шквалистого ветра

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в Петербурге усилится юго-западный ветер. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду. По шкале Бофорта, это — крепкий, дальше очень крепкий и шторм.

Ночью и утром на дорогах местами ожидается гололедица.Напомним, утром пройдут небольшие, днем умеренные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем повышение до +4…+6.