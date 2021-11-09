Жители Ленобласти пожаловались губернатору на нашествие медведей. Власти пообещали «отрегулировать» их численность

С жалобой на медведей обратились к губернатору Ленинградской области жители деревни Конново Усть-Лужской волости Кингисеппского района. По их словам, косолапые «с 28 октября и по сей день ходят по территории деревни, уничтожив вначале небольшие пасеки, а потом принялись за постройки — сараи, гаражи, заборы, калитки». Жители деревни своими силами ежедневно восстанавливают постройки, испорченные медведями, и боятся выходить на улицу с наступлением сумерек.

«Мужчины организовали дежурство и пытаются отгонять их от жилья людей, но медведи не боятся света прожекторов, шума, лая собак, людей, они гуляют возле домов в деревне как в 18 часов, так и 8 утра. Мы боимся выходить не только за пределы участков, но и внутри дворовой территории с наступлением сумерек. […] Охотоведы пригрозили уголовным наказанием, если мы покалечим или убьем зверей. Однако, бездействие комитетов уже на протяжении 10 дней может привести к гибели человека», — заявили жители деревни.