Жители Ленобласти пожаловались губернатору на нашествие медведей. Власти пообещали «отрегулировать» их численность

Жители Ленинградской области пожаловались губернатору на нашествие медведей — косолапые зачастили заглядывать в деревню Конново Кингисеппского района. Власти пообещали отрегулировать численность животных.
С жалобой на медведей обратились к губернатору Ленинградской области жители деревни Конново Усть-Лужской волости Кингисеппского района. По их словам, косолапые «с 28 октября и по сей день ходят по территории деревни, уничтожив вначале небольшие пасеки, а потом принялись за постройки — сараи, гаражи, заборы, калитки». Жители деревни своими силами ежедневно восстанавливают постройки, испорченные медведями, и боятся выходить на улицу с наступлением сумерек.
«Мужчины организовали дежурство и пытаются отгонять их от жилья людей, но медведи не боятся света прожекторов, шума, лая собак, людей, они гуляют возле домов в деревне как в 18 часов, так и 8 утра. Мы боимся выходить не только за пределы участков, но и внутри дворовой территории с наступлением сумерек. […] Охотоведы пригрозили уголовным наказанием, если мы покалечим или убьем зверей. Однако, бездействие комитетов уже на протяжении 10 дней может привести к гибели человека», — заявили жители деревни.
В Комитете по животному миру региона заявили, что решение о регулировании численности медведей принимается Дирекцией Особо охраняемых природных территорий Ленинградской области — так как животные находятся на особо охраняемой природной территории. В Дирекции ООПТ в свою очередь пообещали разобраться: «Поступившая жалоба была направлена по подведомственности в указанный комитет для принятия решения. После принятия соответствующего решения будут приняты меры по выдачи разрешений на регулирование численности медведя».
«Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской области в настоящее время проводит все необходимые меры по отвлечению дикого животного от населенного пункта путем выкладки привады. Если медведь продолжит разорять приусадебные хозяйства и угрожать жизни и здоровью местных жителей, то будет приниматься решение по регулированию численности данного медведя и его отстрелу. Но мы надеемся, что наши меры уведут медведя от населенного пункта и он благополучно заляжет в берлогу до весны. Вся наша деятельность направлена на то, чтобы сохранять животный мир на территории ООПТ Ленинградской области», — отметил руководитель дирекции Федор Стулов.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.