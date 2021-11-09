Памятник конке у метро «Василеостровская» отправили на реставрацию. Его превратят в киоск с прессой, кофе и сувенирами

Как пишет «Фонтанка», на реставрацию памятник конке — скульптурная группа с лошадями, кучером и двухэтажным вагончиком — отправился сегодня, 9 ноября. Вернут его на место уже к весне — завершить работы планируется до 28 февраля 2022 года.

Реставрировать конку будут в мастерских Владимира Тарана, где ранее были изготовлены скульптуры лошадей и кучера. Внешний облик памятника сохранят — специалисты заменят несущие конструкции каркаса, обшивку, кровельный настил, электропроводку и отремонтируют металлоконструкции.

Памятник вернется на свое место уже в качестве нестационарного торгового объекта с основным видом деятельности «реализация периодической печатной продукции». Внутри вагончика будут продавать журналы, книги, кофе и сувениры.

В будущем на верхнем этаже, так называемом империале, планируется также размещать ретролавочки для туристов или организовывать концерты уличных и джазовых музыкантов.

Памятник конке установили на 6-7-й линиях Васильевского острова, которые носят неофициальное название Андреевский бульвар, в 2004 году. Он представлял собой копию вагона трамвая на конной тяге образца 1872-1878-х годов. Детали пришлось восстанавливать по чертежам завода Путилова, которые были найдены в Центральном архиве. В вагончике разместили пункт продажи билетов на поезда и самолеты.

В 2005 году памятник дополнил скульптурами двух лошадей работы А. Зиякаева, выполненных из пластика и бетона. В 2009-ом возле них появился вагоновожатый — кучер работы скульптора И. Пентешина с соавторами.