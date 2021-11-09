В ДК имени Кирова открылось молодежное пространство «Просто» — с коворкингом, амфитеатром, лекторием и съемочным павильоном

Молодежное пространство «Просто» занимает часть помещений Дворца культуры имени Кирова на Большом проспекте Васильевского острова, 83. Здесь есть переговорные комнаты, амфитеатр, креативные станции для записи видео, лекторий и даже съемочный павильон.

Первое в Петербурге молодежное пространство «Просто» было создано в сентябре 2019 года на территории технопарка «Ленполиграфмаш». В мае этого года было поручено открыть филиалы коворкинга — до конца года, помимо пространства в ДК имени Кирова, «Просто» появится в Калининском и Московском районах.

«Город создает современные центры для общения молодых людей, получения ими новых знаний и навыков, профессионального роста. В них можно получить консультации по открытию бизнеса, продвижению своих идей, приобрести новые контакты», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Аудитория «Просто» составляет сегодня свыше 60 тысяч человек. Как отмечают в Смольном, формат коворкингов востребован у петербуржцев — в них приезжает учиться и работать молодежь со всего города. На таких площадках бесплатно проводятся лекции и мастер-классы, образовательные программы, встречи с известными людьми.