В Петербург пришли холода. Надолго? Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 9 ноября, метеорологические условия в Петербурге будет определять небольшой, промежуточный гребень антициклона. При облачной с прояснениями погоде обойдется без осадков, а температурный фон будет на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Местами возможна гололедица.

Температура воздуха в городе составит -1…+1 градус, по области -3…+2. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 770 миллиметров ртутного столба, что около нормы. «Минувшая ночь в Северной столице стала самой холодной с начала осени: минимальная температура воздуха опустилась до -3,0 градуса», — добавил Леус.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду, 10 ноября, в Петербурге ожидается облачная, ночью с прояснением погода. Ночью преимущественно без осадков, утром пройдут небольшие, днем умеренные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем повышение до +4…+6.

В четверг, 11 ноября, прогнозируется облачная, днем с прояснением погода. Ночью дождь, местами небольшой, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +5…+7. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем мало меняться.