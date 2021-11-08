В Петербурге поднимут тарифы за проезд по платным дорогам в 2022 году

Правительство Петербурга опубликовало проект постановления, которое устанавливает предельный размер стоимости проезда по платным автомобильным дорогам в 2022 году. Подорожание тарифов составит от одного до трех рублей за километр.
Фото: пресс-служба Администрации Петербурга
Правительство Петербурга опубликовало проект постановления, которое устанавливает предельный размер стоимости проезда по платным автомобильным дорогам в 2022 году. Подорожание тарифов составит от одного до трех рублей.
Подобное постановление в Смольном принимают каждый год. Предельная стоимость проезда вырастет по сравнению с предыдущим периодом.
Для автомобилей первого класса (мотоциклов и легковых автомобилей с двумя осями и высотой над передней осью не более 1,3 м) стоимость увеличится с 17 рублей за километр до 18 рублей. Для машин, высота которых над передней осью больше 1,3 м — с 30 до 31 рубля. Для грузовиков, автобусов и легковых машин с прицепом — с 47 до 49 рублей. Для автомобилей с двухосными прицепами — с 78 до 81 рубля.
Напомним, в Петербурге открылась новая развязка Западного скоростного диаметра (ЗСД) с Шуваловским проспектом. Она должна разгрузить Приморский район — в том числе улицы Савушкина, Планерную, Парашютную, Приморский проспект, а также развязку ЗСД с Богатырским проспектом. Также оператор дороги «Магистраль Северной столицы» изменит границы тарифных зон проезда и расширит тарифное меню. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
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