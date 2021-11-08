В Петербурге и Ленобласти за подделку COVID-документов возбудили 29 уголовных дел

Правоохранители рассказали, что уголовные дела заводятся как за подделку COVID-сертификатов, так и за другие документы, связанные с коронавирусом. Уголовное наказание получат и те, кто подделывал справки о медотводе.

«Уголовные дела за подделку сертификатов о вакцинации и других документов были возбуждены по статье 327 Уголовного кодекса РФ», — уточнили правоохранители.

Полицейские отметили, что подделка, изготовление или оборот поддельных документов могут наказываться как штрафом и принудительными работами, так и лишением или ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, с 8 ноября в России начали выдавать новый вариант сертификата о прохождении вакцинации против коронавируса. Показываем, какой документ получат россияне после того, как сделают прививку.

Ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. Пенсионеры, у которых нет аккаунта на «Госуслугах», получат бумажные QR-коды.