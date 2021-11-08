В Петербурге пригородные автобусы переводят на зимний график работы

С 8 ноября приостанавливается сообщение по следующим маршрутам:

№ 488 «ж/д ст. «Сергиево» — садоводство «Кировец»» — с понедельника по пятницу;

№ 469 «ст. м. «Ул. Дыбенко» — садоводство «Восход-2»» — с понедельника по четверг.

Также с 8 ноября автобусы маршрута № 13А «ул. Костюшко — ул. Пилотов, 61» следуют только до остановки «Авиагородок, академия».

В пятницу, 12 ноября, приостановят движение по маршруту № 555 «ул. Ж. Егоровой — 45 км автодороги «С-Петербург — Парголово — Огоньки»» по всем дням недели.

Тогда же запустят временный маршрут № 469А, который пролегает по улице Дыбенко, проспекту Большевиков, путепроводу Нева, Мурманскому шоссе, Ладожскому мосту, автодороге «Кола» до поселка Приладожский. Приостановленные маршруты вернут весной 2022 года.