МЧС предупреждает петербуржцев о гололедице на дорогах города

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 9 ноября в Петербурге ожидается гололедица.

Ночью будет дуть северный вечер, а температура опустится до -2…-4 градусов, днем северо-западный и западный умеренных направлений — от 0 до +2 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Автомобилистам рекомендуют заранее включать поворотники и стоп-сигналы, быть осторожнее на перекрестках, увеличить дистанцию, смотреть в оба перед пешеходными переходами.

Напомним, грядущая ночь с понедельника на вторник, 9 октября, станет самой холодной с начала осени в Петербурге. Что, теперь точно зима? Вот что об этом говорят синоптики.