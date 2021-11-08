18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

МЧС предупреждает петербуржцев о гололедице на дорогах города

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Уже 9 ноября в городе ожидается гололедица, предупреждает МЧС.

Фото: Shutterstock.com

 

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 9 ноября в Петербурге ожидается гололедица.

Ночью будет дуть северный вечер, а температура опустится до -2…-4 градусов, днем северо-западный и западный умеренных направлений — от 0 до +2 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Автомобилистам рекомендуют заранее включать поворотники и стоп-сигналы, быть осторожнее на перекрестках, увеличить дистанцию, смотреть в оба перед пешеходными переходами.

Напомним, грядущая ночь с понедельника на вторник, 9 октября, станет самой холодной с начала осени в Петербурге. Что, теперь точно зима? Вот что об этом говорят синоптики.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: