На сегодняшний день в Петербурге свободны 33,4% всех коек для пациентов с коронавирусом. На амбулаторном лечении находятся 41 062 человека.
Согласно справке об эпидемиологической ситуации в Петербурге, по состоянию на 8 октября, на лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 7 909 человек. За последние сутки 314 поступили, 144 выписались, 740 в реанимации, 390 подключены к ИВЛ. 379 петербуржцев находятся во временном госпитале «Ленэкспо», еще 620 — в пансионате «Заря».
На амбулаторном лечении находятся 41 062 человека. 39 430 петербуржцев получают бесплатную лекарственную терапию на дому. 56 горожан находятся в обсервации (пансионат «Балтиец»), 3 734 — на карантине.
Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге — 0,91. Работают 18 стационаров, из которых 15 городских. Всего развернуто 9 488 коек, свободный фонд для пациентов с COVID-19 — 33,34%. Расчет произведен на основе методических рекомендаций Роспотребнадзора.
В Петербурге привиты первично (без учета «Спутника Лайт») 1 819 624 человека, за сутки — 5 333. 1 944 500 петербуржцев закончили цикл вакцинации, за сутки — 8 727. 705 986 доз — запас вакцины от COVID‑19.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 8 миллионов 834 тысячи, в Москве — 1 миллион 866 тысяч, в Петербурге — 733 тысячи, в мире — 249 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».
Ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. Пенсионеры, у которых нет аккаунта на «Госуслугах», получат бумажные QR-коды.
С 8 ноября в Петербурге началась обычная рабочая неделя, локдаун, введенный в городе в целях предотвращения распространения коронавируса, власти решили не продлевать. Рассказываем обо всех противоэпидемических мерах на сегодняшний день.
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