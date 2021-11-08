В Петербурге свободны 33,4% всех коек для пациентов с коронавирусом

Согласно справке об эпидемиологической ситуации в Петербурге, по состоянию на 8 октября, на лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 7 909 человек. За последние сутки 314 поступили, 144 выписались, 740 в реанимации, 390 подключены к ИВЛ. 379 петербуржцев находятся во временном госпитале «Ленэкспо», еще 620 — в пансионате «Заря».

На амбулаторном лечении находятся 41 062 человека. 39 430 петербуржцев получают бесплатную лекарственную терапию на дому. 56 горожан находятся в обсервации (пансионат «Балтиец»), 3 734 — на карантине.

Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге — 0,91. Работают 18 стационаров, из которых 15 городских. Всего развернуто 9 488 коек, свободный фонд для пациентов с COVID-19 — 33,34%. Расчет произведен на основе методических рекомендаций Роспотребнадзора.

В Петербурге привиты первично (без учета «Спутника Лайт») 1 819 624 человека, за сутки — 5 333. 1 944 500 петербуржцев закончили цикл вакцинации, за сутки — 8 727. 705 986 доз — запас вакцины от COVID‑19.