Под Выборгом отремонтировали новый мост на трассе до Финляндии

Работы прошли на 360-м км автодороги Выборг — Светогорск, она входит в состав трассы А-181 «Скандинавия». Старый мост практически весь разобрали, смонтировали новое пролетное строение, подпорные стенки, лестничные сходы, водопропускные трубы и локальные очистные сооружения. Всего было отремонтировано девять опор.

Проезжую часть увеличили с 8,5 до 10 метров, а длина моста теперь составляет 348,22 метра. На переправе с обновленным покрытием появилось 824 метра барьеров и перильных ограждений. Также обновили освещение.

Во время реконструкции был сооружен временный мост, сейчас его уже демонтировали. Работы по всей трассе подошли к концу. Она «полностью приведена в нормативное состояние, отвечает требованиям по безопасности и существующим нагрузкам».