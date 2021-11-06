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Под Выборгом отремонтировали новый мост на трассе до Финляндии

На трассе под Выборгом завершили капремонт моста через реку Вуоксу. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото: Shutterstock

Работы прошли на 360-м км автодороги Выборг — Светогорск, она входит в состав трассы А-181 «Скандинавия». Старый мост практически весь разобрали, смонтировали новое пролетное строение, подпорные стенки, лестничные сходы, водопропускные трубы и локальные очистные сооружения. Всего было отремонтировано девять опор.

Проезжую часть увеличили с 8,5 до 10 метров, а длина моста теперь составляет 348,22 метра. На переправе с обновленным покрытием появилось 824 метра барьеров и перильных ограждений. Также обновили освещение.

Во время реконструкции был сооружен временный мост, сейчас его уже демонтировали. Работы по всей трассе подошли к концу. Она «полностью приведена в нормативное состояние, отвечает требованиям по безопасности и существующим нагрузкам».

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