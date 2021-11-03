В Петербурге увеличили расходы на строительство метро. В 2022 году на это потратят 30 млрд рублей

В проекте сказано, что адресная инвестиционная программа Петербурга в отношении метро увеличивается в 2022 году с 28,3 млрд до 30 млрд рублей. В 2023 году к 34 млрд добавили еще 21,1 млрд, в 2024-м к 32,4 млрд прибавили 22,6 млрд.

Также в планы внесли изменения, которых нет в проекте бюджета, одобренного в первом чтении. Так на участок Красносельско-Калининской линии от «Казаковской» до «Сосновой Поляны» добавили еще 800 млн рублей, но при этом почти целиком урезали финансирование участка «Путиловская»–«Каретная» на этой же линии.

На ремонт станции метро «Чернышевская» с заменой эскалаторов выделили 600 млн и 1,5 млрд в 2022 в 2023 годах соответственно. В проект бюджета 2022 года вписали реконструкции тяговой сети и замену оборудования вентиляционных шахт. Помимо этого, увеличили расходы на участки Невской-Василеостровской и Фрунзенско-Приморской линий. На каждый заложили по 1,3 млрд в 2022 году на ремонт и восстановительные работы.

Напомним, в Смольном одобрили проект городского бюджета на 2022 год и на плановый период с 2023 по 2024 год. Основной расход средств пойдет на строительство социальных объектов, жилищные программы и открытие новых станций метро.