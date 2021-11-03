Комитет по образованию планирует возобновить уроки в школах Петербурга в штатном режиме с 8 ноября

«На данный момент вопрос о продлении каникул или переводе школьников на дистанционное обучение не обсуждается. В случае принятия таких решений информация будет размещена в официальных источниках, в том числе на сайте Комитета по образованию. Планируется, что 8 ноября уроки возобновятся в очном режиме при соблюдении действующих санитарно-эпидемиологических правил», — сообщили в комитете.

Также в российских школах продлили антиковидные ограничения до 1 января 2024. Соответствующее постановление опубликовали в Роспотребнадзоре. В частности в школах запрещено проводить массовые мероприятия, а также спортивных организациях, специализированных учреждениях для несовершеннолетних и на выезде — в торговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах. Исключение ввели только для колледжей и вузов, организаций дополнительного образования и досуговых организаций.

Напомним, в Ленинградской области после 7 ноября завершится период нерабочих дней, продлевать его не будут. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что нерабочие дни не будут продлять после 7 ноября. Но такая мера принимается с условием исполнения ранее принятых ограничений. Аналогичное решение принял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

После 8 ноября в Петербурге могут продлить нерабочие дни по коронавирусу. Но с некоторыми изменениями — в частности, открыть заведения общепита и торговые центры для посещения по QR-кодам. Позже два источника «Фонтанки» рассказали, что продлевать ограничения не планируют.

Напомним, ранее власти Петербурга заявили, что позитивной динамики по коронавирусу в городе не наблюдается. Несмотря на введение нерабочих дней число заболевших растет, переломить ситуацию пока не удается.

Ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут.