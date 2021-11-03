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Власти Ленобласти не планируют продлевать нерабочие дни

В Ленинградской области после 7 ноября завершится период нерабочих дней, продлевать его не будут. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко, пишет 47news.

 

Фото: Shutterstock.com

«Продлевать не будем», — сказал губернатор региона.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что нерабочие дни не будут продлять после 7 ноября. Но такая мера принимается с условием исполнения ранее принятых ограничений. Аналогичное решение принял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Также после 8 ноября в Петербурге могут продлить нерабочие дни по коронавирусу. Но с некоторыми изменениями — в частности, открыть заведения общепита и торговые центры для посещения по QR-кодам.

Напомним, ранее власти Петербурга заявили, что позитивной динамики по коронавирусу в городе не наблюдается. Несмотря на введение нерабочих дней число заболевших растет, переломить ситуацию пока не удается.

Ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут

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