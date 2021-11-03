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Петербуржцы решили утеплить статуи в городе. Красные варежки получили Диоскуры и их кони перед Манежем

Холода подступают, и несколько петербуржцев решили, что холодно будет не только людям. 3 ноября статуи Диоскуров и их коней перед Конногвардейским манежем напротив Исаакиевского собора приодели в красные вязаные варежки, пишет «Фонтанка».

Новыми нарядами обзавелись статуи коней и людей, их нарядили в красные вязаные варежки. В Манеже рассказали, что не причастны к этой акции. Представители выставочного зала заявили, что если в новой одежде статуй нет ничего оскорбительного или противозаконного, то они просто посчитают это забавной шуткой.

Позднее трех мужчин задержали у Аничкова моста и увезли в отдел полиции. Двое пытались украсить подобными нарядами коней Клодта, а третий снимал происходящее на камеру дрона.

Блогеры объяснили свой поступок. Молодые люди посчитали, что статуям тоже может быть холодно зимой, а еще они таким образом решили напомнить петербуржцам, что нужно одеваться теплее. Правоохранители решают, есть ли в действиях мужчин административный состав.

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