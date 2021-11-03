Петербуржцы стали чаще обращаться к бьюти-мастерам на дому, несмотря на локдаун

С 28 октября на 15% вырос спрос на маникюр на дому. Количество предложений на рынке выросло на 10%. Об этом свидетельствуют данные аналитики сервиса «Авито Услуги». В среднем маникюр стоит не более 900 рублей в зависимости от вида покрытия. Педикюр обойдется примерно в такую же сумму.

Перед объявлением нерабочих дней спрос на перманентный макияж губ и бровей в городе увеличился на 12%, также на 20% увеличилось количество предложений от мастеров. Помимо этого, петербуржцы в два раза чаще стали заказывать массаж на дом, а количество предложений увеличилось на 19%.

Но есть интересное замечание: хотя салоны красоты могут оказывать у себя парикмахерские услуги, многие горожане предпочитают вызывать мастера на дом — спрос на это вырос на 6%, по данным сервиса YouDo.com. В среднем бьюти-процедуры обходятся в 1,5 тысячи рублей.

Помимо уходовых процедур, в Петербурге заметили сильный всплеск интереса к психологическим консультациям. К профессионалам во время нерабочих дней стали обращаться чаще на 20%, а стоимость одной сессии обойдется в среднем в 2,5 тысячи рублей.