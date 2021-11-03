Самой популярной категорией обращений петербуржцев по итогам октября остаются сервисы по вызову врача на дом, запись на вакцинацию от коронавируса и запись к врачам-специалистам. За минувший месяц операторами службы 122 принято более 521 тысячи звонков по вызову врача на дом, более 143 тысяч звонков по вопросам вакцинации и более 48 тысяч обращений по тематике «Запись к врачу».

В среднем поступало 23,5 тысячи звонков в сутки, 18 октября было зафиксировано максимальное количество обращений — 39 187 принятых вызовов.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 8 миллионов 593 тысячи, в Москве — 1 миллион 830 тысяч, в Петербурге — 714 тысяч, в мире — 47 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».