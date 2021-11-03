Сколько денег нужно петербуржцу на неделю комфортной жизни в локдауне? Подсчитали аналитики

Среди жителей мегаполисов самые высокие запросы к бюджету на неделю локдауна в Москве — жителю столицы для комфортной жизни в ограничениях по коронавирусу нужно 55 тысяч рублей. На втором месте Петербург — 47 тысяч рублей, на третьем Екатеринбург и Ростов-на-Дону — по 45 тысяч рублей на неделю. В Волгограде, Казани и Омске денег для локдауна с комфортом требуется в 1,5 раза меньше, чем в столице — по 37 тысяч рублей. Об этом говорят результаты опроса SuperJob, которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru».

По средним оценкам, для комфортной жизни во время локдауна, россиянам нужно по 45 тысяч рублей на человека в неделю. Женский бюджет экономнее мужского — 40 и 50 тысяч соответственно. Россияне с доходом от 80 000 рублей оценили комфорт во время локдауна в среднем в 55 тысяч.

Напомним, из-за перевода на удаленный режим работы производительность труда падает в каждой пятой российской компании. Также второй год подряд растет доля тех, кто увольняется из-за эмоционального выгорания — и виной тому все тот же дистанционный формат. Ранее опрос «Лаборатории Касперского» показал, у 43% россиян после перехода на удаленный режим работы увеличилась нагрузка, причем у 18% — значительно.