Сколько денег нужно петербуржцу на неделю комфортной жизни в локдауне? Подсчитали аналитики

Период нерабочих дней по коронавирусу в Москве начался 28 октября, в Петербурге — на два дня позже. Для того, чтобы комфортно пережить локдаун, среднестатистическому россиянину нужно 45 тысяч рублей в неделю. А петербуржцу даже больше.
Среди жителей мегаполисов самые высокие запросы к бюджету на неделю локдауна в Москве — жителю столицы для комфортной жизни в ограничениях по коронавирусу нужно 55 тысяч рублей. На втором месте Петербург — 47 тысяч рублей, на третьем Екатеринбург и Ростов-на-Дону — по 45 тысяч рублей на неделю. В Волгограде, Казани и Омске денег для локдауна с комфортом требуется в 1,5 раза меньше, чем в столице — по 37 тысяч рублей. Об этом говорят результаты опроса SuperJob, которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru».
По средним оценкам, для комфортной жизни во время локдауна, россиянам нужно по 45 тысяч рублей на человека в неделю. Женский бюджет экономнее мужского — 40 и 50 тысяч соответственно. Россияне с доходом от 80 000 рублей оценили комфорт во время локдауна в среднем в 55 тысяч.
Напомним, из-за перевода на удаленный режим работы производительность труда падает в каждой пятой российской компании. Также второй год подряд растет доля тех, кто увольняется из-за эмоционального выгорания — и виной тому все тот же дистанционный формат. Ранее опрос «Лаборатории Касперского» показал, у 43% россиян после перехода на удаленный режим работы увеличилась нагрузка, причем у 18% — значительно.
Ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун. После того, как его снимут, общепиту и развлекательным площадкам будет разрешено работать исключительно до 23:00.
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