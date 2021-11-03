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Ограничения в Петербурге смягчат после достижения 80% уровня вакцинации. Пока прививку сделали менее половины горожан

В Смольном назвали условия для смягчения ограничений по коронавирусу. Первое из них — 80-процентный уровень полностью вакцинированных петербуржцев.

Ilya Pokalyakin / Shutterstock.com

По словам главы Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрия Лисовца, для того, чтобы в городе начали смягчать введенные ограничения, необходимо:

Ранее вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский приводил похожие факторы смягчения ограничений. Для этого необходимы высокие темпы вакцинации, режим QR-кодов и перевод сотрудников на «удаленку»

О том, что необходимо увеличить темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге, также говорил губернатор Александр Беглов. «Петербургу необходимо резко сократить дистанцию, отделяющую всех нас от приобретения коллективного иммунитета. За прошлую неделю суточные показатели вакцинации в нашем городе удалось удвоить. Но для эффективного противодействия эпидемии этого мало. Сегодня нужно делать не 20, а 40 тысяч инъекций в день. И продержаться на этом уровне до конца ноября», — заявлял он.

По данным Комитета по здравоохранению, в минувший понедельник, 1 ноября, в Петербурге привились первым компонентом вакцины и препаратом «Спутник Лайт» 18 582 человека. Всего выполнено 24 532 инъекций.

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