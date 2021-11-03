Пришли дожди, станет ветрено: синоптики рассказали о погоде в Петербурге на ближайшие дни

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 3 ноября, на погоду в Петербурге окажет влияние атмосферный фронт с запада. Его облачная гряда закроет небо плотной пеленой, местами пройдут небольшие дожди, станет ветрено.

Температура воздуха в городе сегодня составит +6…+8 градусов, по области +4…+9. Ветер ожидается юго-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 756 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 4 ноября, в Петербурге пройдет небольшой дождь, днем преимущественно в первой половине дня. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +8…+10. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем расти.

В пятницу, 5 ноября, в Петербурге также дождь. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем юго-западный, западный умеренный. В ночное время суток +5…+7 градусов, днем +8…+10. Атмосферное давление будет понижаться.