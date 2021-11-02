Комздрав Петербурга заявил, при каких условиях смягчат коронавирусные ограничения

В Петербурге не смогут смягчить коронавирусные ограничения, пока рост заболеваемости и госпитализаций с COVID-19 продолжит оставаться на том же уровне. Об этом заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, пишет «Фонтанка».
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Лисовец рассказал, что в Петербурге более 10 недель продолжает расти количество заболевших.
«К сожалению, мы не видим, что он сменился уменьшением показателей эпидемической напряженности. Три недели мы находимся на высоком плато. Количество госпитализированных пациентов в течение недели высокое, занято больше 7 тысяч коек, поэтому и принимаются эти решения, в условиях исполнения которых мы живем», — сказал глава комздрава.
Комитет будет рассматривать решение о смягчении ограничений, если будут соблюдены два условия. В городе должны достигнуть 80%-го уровня вакцинации взрослого населения. Но этот показатель необходимо преодолеть до начала 2022 года, тогда прекратят действовать сертификаты тех, кто привился в начале этого года.
Второе условие — количество госпитализированных и заболевающих пациентов. Лисовец отметил, что пока этот показатель будет держаться на нынешнем уровне, о возврате к привычной жизни говорить не приходится.
Напомним, власти Петербурга заявили, что позитивной динамики по COVID-19 в городе не видят. Число заболевших новым вирусом растет, и переломить ситуацию пока не удается.
В Петербурге выявили 714 870 случаев заражения коронавирусом. Город по этому показателю занимает второе место после Москвы. Выздоровел 647 001 человек, умерли 24 048. За последние сутки в городе выявили 3 066 случаев заражения.
Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.
Доля россиян, которые заболели коронавирусом после полного цикла вакцинации, составляет 2-5%. Такие данные привела глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач страны Анна Попова.
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