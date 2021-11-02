Комздрав Петербурга заявил, при каких условиях смягчат коронавирусные ограничения

Лисовец рассказал, что в Петербурге более 10 недель продолжает расти количество заболевших.

«К сожалению, мы не видим, что он сменился уменьшением показателей эпидемической напряженности. Три недели мы находимся на высоком плато. Количество госпитализированных пациентов в течение недели высокое, занято больше 7 тысяч коек, поэтому и принимаются эти решения, в условиях исполнения которых мы живем», — сказал глава комздрава.

Комитет будет рассматривать решение о смягчении ограничений, если будут соблюдены два условия. В городе должны достигнуть 80%-го уровня вакцинации взрослого населения. Но этот показатель необходимо преодолеть до начала 2022 года, тогда прекратят действовать сертификаты тех, кто привился в начале этого года.

Второе условие — количество госпитализированных и заболевающих пациентов. Лисовец отметил, что пока этот показатель будет держаться на нынешнем уровне, о возврате к привычной жизни говорить не приходится.

Напомним, власти Петербурга заявили, что позитивной динамики по COVID-19 в городе не видят. Число заболевших новым вирусом растет, и переломить ситуацию пока не удается.

В Петербурге выявили 714 870 случаев заражения коронавирусом. Город по этому показателю занимает второе место после Москвы. Выздоровел 647 001 человек, умерли 24 048. За последние сутки в городе выявили 3 066 случаев заражения.

Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.

Доля россиян, которые заболели коронавирусом после полного цикла вакцинации, составляет 2-5%. Такие данные привела глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач страны Анна Попова.