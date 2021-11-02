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Синоптик Гидрометцентра спрогнозировал мощный всплеск тепла в Петербурге

Почти вся территория России, в том числе и в Петербурге, в субботу, 6 ноября, ожидается аномальное тепло. Температура будет выше нормы на 6–10 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Фото: Shutterstock.com

 

Синоптик связывает это с господством воздушных масс с Атлантики. На всей территории страны температурные аномалии будут положительными. Обычная для этого времени года сохранится на юге Сибири: в Забайкальском крае, на юге Иркутской области и в Хакасии.

«Тепло обусловлено переносом атлантического воздуха. Эти атлантические воздушные массы пересекают все: и Западную Европу, и Урал, и Западную Сибирь, и Красноярский край, достигают Якутии и Тихоокеанского побережья», — заявил Вильфанд.

Напомним, по информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду, 3 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода — ночью обойдется без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +3…+5 градусов, днем +6…+8.

В четверг, 4 ноября, в Петербурге также ожидается облачная погода, ночью пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +4…+6 градусов, днем +7…+9.

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