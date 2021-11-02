Стало известно, когда улицы Петербурга начнут украшать к Новому году

По его словам, обычно подготовка города к Новому году проходит в три этапа — к 1, 10 и 20 декабря. В этом году монтаж и установка украшений начнется в 10-ых числах ноября. А первые результаты петербуржцы смогут увидеть в самом начале календарной зимы.

Также новогоднюю ель на Дворцовой площади окончательно установят и украсят к 20 декабря. Кстати, в этом году, как и в прошлом, зеленая красавица будет живая. Такой выбор сделали петербуржцы.

Чистяков также поделился, что главный символ Нового года привезут из Ленобласти. Рассматривают несколько вариантов, откуда привезти ель, но окончательного решения по этому вопросу не приняли.

Напомним, в Смольном разработали единый брендбук оформления Петербурга к Новому году. Показываем, как преобразится город в преддверии 2022-го.