Необычные (и даже секретные!) места для прогулок во время локдауна в Петербурге — советуют герои «Собака.ru»

В городе до 8 ноября кафе и рестораны работают навынос и доставку, закрыты фитнес-центры и библиотеки. «Собака.ru попросила искусствоведа Александра Семенова, создательницу Plants for friends Варвару Щербакову, руководительницу центра петербурговедения Маяковки Марию Тычинину, экскурсовода Виктора Федотова, урбанистов Ольгу Мнишко и Антона Николаенкова назвать свои любимые места для прогулок на свежем воздухе и рассказать, как взглянуть на Петербург свежим взглядом.
«В Петербурге становится все меньше интимных (уединенных) мест — это печально. С одной стороны — их застраивают новыми домами и торговыми центрами, а с другой — облагораживание территорий, превращение бывших диких зон в общественные пространства приводит массы людей в тихие уголки и лишает их прежнего вайба. Но в самом центре города еще остаются места, где можно расслабиться, полюбоваться красивыми пейзажами и побыть в одиночестве.
Одно из моих любимых мест — парк "Заросли". Это заброшенная набережная бывшей промзоны у моста Бетанкура, которую городские власти планируют превратить в шоссе. Неравнодушные горожане активно выступают за сохранение этого парка, но к гласу народа пока прислушиваются плохо. Здесь можно устроить пикник на колоритной бетонной набережной с видом на Петропавловскую крепость, заблудиться в зарослях и открыть для себя потайной пляж с золотистым песком.
Еще одно место — детская площадка с крокодилом, слоном и черепахой по проекту советского скульптора Киселева в Крестовском сквере. Недавно закончили реновацию этой территории. Теперь здесь есть качели на любой вкус (и даже батуты!). Парковый романтик дополняется отличной необлагороженной набережной и гранитной пристанью-руиной. А если прийти сюда в темное время и пересечь условную черту за восстановленной усадьбой Белосельских-Белозерских, то можно повстречать черную собаку, которая выборочно и по настроению отпугивает гуляющих от неведомой частной собственности».
«Люблю Петроградскую сторону — с набережной возле ресторана "Летучий Голландец" открывается прекрасный вид на Неву. Оттуда рекомендую совершить прогулку по улице Академика Павлова и зайти в Лопухинский сад, где расположена дача Василия Громова в стиле эклектики. А еще рядом есть шоурум Love to knit (во время локдауна он работает по записи), где можно купить варежки, если замерзнете».
Мария Тычинина
Руководительница центра петербурговедения библиотеки Маяковского, автор блога о генеалогии
«Люблю гулять в бизнес-парке "Полюстрово". Это современное место, где есть пруд с лебедями и небольшие дореволюционные постройки, на одной из которых размещена шуточная надпись: "В этом доме Ленин прятался от Крупской". Относительно недалеко есть общественное пространство "Бенуа", где раньше располагалась образцовая ферма. От него можно дойти до интересного футуристического здания института робототехники».
Если говорить об историческом центре, предпочитаю гулять по набережным Петербурга (в частности — по Дворцовой). А после — захожу в легендарную пышечную (сейчас она работает на вынос) на Большой Конюшенной улице».
Ольга Мнишко
Урбанистка, основатель и идеолог проектов «Велосипедизация» «Общественный сад», соавторка гида по сорнякам
«Хорошим поводом погулять по лесопарку станет аудиогид по растениям, которые попадаются на каждом шагу. Если предпочитаете посмотреть на любимые петербургские улицы свежим взглядом, обратитесь к проекту Мити Ганопольского — "Голоса" (например, аудиоэкскурсии по Севкабелю, Коломне и Новой Голландии) и Мобильному художественному театру (аудиоспекталь "Я жила" — путь Ольги Берггольц по блокадному Ленинграду). А еще можно взять с собой чай в термосе и отправиться по незнакомым маршрутам: например, у ребят из творческого объединения Tok Curators есть радиопьеса "По волнам Юго-Запада", которая позволяет воссоздать портрет Красногвардейского района с помощью нескучной поездки на трамвае № 60».
«Одним из моих любимых мест для прогулок является старинный Шуваловский парк. Когда-то расположенный вдалеке от города лес, в XIX веке получил вид настоящего парка в Швейцарском духе. Серьезные перепады высот и архитектурные памятники в неоготическом стиле сделали это место поистине романтичным.
Рекомендую совершить прогулку с подъемом на гору Парнас, осмотром прудов "Шапка" и "Рубаха Наполеона" и, конечно, готической церковью апостолов Петра и Павла, построенной в XIX веке знаменитым зодчим Александром Брюлловым».
Антон Николаенков
Партнер архитектурного бюро «Архдвор»
«Обычно люблю бродить по Конногвардейскому бульвару и набережной реки Мойки. Но если хочется специфичной романтики, можно посетить тихий и уютный район "Семенцы", зайти в Cat in space или "Кофесторию" и взять согревающий напиток с собой, а дальше — отправиться по Обводному каналу в сторону Лиговского проспекта, туда, где находится граница между историческим центром и промзоной».
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