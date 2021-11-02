Необычные (и даже секретные!) места для прогулок во время локдауна в Петербурге — советуют герои «Собака.ru»

«Люблю гулять в бизнес-парке "Полюстрово". Это современное место, где есть пруд с лебедями и небольшие дореволюционные постройки, на одной из которых размещена шуточная надпись: "В этом доме Ленин прятался от Крупской". Относительно недалеко есть общественное пространство "Бенуа", где раньше располагалась образцовая ферма. От него можно дойти до интересного футуристического здания института робототехники».

Если говорить об историческом центре, предпочитаю гулять по набережным Петербурга (в частности — по Дворцовой). А после — захожу в легендарную пышечную (сейчас она работает на вынос) на Большой Конюшенной улице».