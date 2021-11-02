Смольный запретил выступления уличных музыкантов в период нерабочих дней по коронавирусу

«В целях недопущения массового скопления людей и в связи с невозможностью контролировать количество людей, одновременно слушающих выступление музыкантов, комитетом было принято решение об отзыве ранее направленных согласований», — приводит «Фонтанка» заявление пресс-службы Комитета по культуре Петербурга.

Всего в период нерабочих дней было согласовано около 10 выступлений при условии, что там будет менее 40 человек.

На фоне новой волны заболеваемостью COVID-19 в Петербурге на период с 30 по 7 ноября ввели локдаун. Об этом городские власти объявили еще 23 октября. Однако с тех пор в СМИ появилось столько уточнений, комментариев и фейков, что в них немудрено запутаться. Редакция «Собака.ru» собрала самую актуальную информацию о том, что будет доступно горожанам в этот период, а что нет.