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Смольный запретил выступления уличных музыкантов в период нерабочих дней по коронавирусу

Смольный отозвал согласования выступлений уличных музыкантов. Им запрещено давать концерты в период нерабочих дней по коронавирусу. Так власти пресекают скопление людей на улицах.

Aliaksandr Antanovich / Shutterstock.com

«В целях недопущения массового скопления людей и в связи с невозможностью контролировать количество людей, одновременно слушающих выступление музыкантов, комитетом было принято решение об отзыве ранее направленных согласований», — приводит «Фонтанка» заявление пресс-службы Комитета по культуре Петербурга.

Всего в период нерабочих дней было согласовано около 10 выступлений при условии, что там будет менее 40 человек.

На фоне новой волны заболеваемостью COVID-19 в Петербурге на период с 30 по 7 ноября ввели локдаун. Об этом городские власти объявили еще 23 октября. Однако с тех пор в СМИ появилось столько уточнений, комментариев и фейков, что в них немудрено запутаться. Редакция «Собака.ru» собрала самую актуальную информацию о том, что будет доступно горожанам в этот период, а что нет.

Ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. После того, как локдаун снимут, общепиту и развлекательным площадкам будет разрешено работать исключительно до 23:00. 

В Петербурге вводят систему QR-кодов. Как их получить, сколько они действуют, дают ли их привитым зарубежной вакциной?

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