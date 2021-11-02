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Рейсы из Петербурга в Москву задерживаются. Из-за сильного тумана в аэропортах столицы не могут вылететь более 100 самолетов

Минувшим вечером Москву окутал туман. Он не рассеивается до сих пор, что является причиной задержки самолетов — в том числе из Петербурга.

Как пишет РИА «Новости», более 100 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах на фоне сильного тумана — в том числе из Петербурга. Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Пулково», к 10:00 задержан вылет как минимум восьми самолетов.

Как считает руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, утренний туман в Москве является естественным природным явлением, возникшим без какого-либо антропогенного воздействия. По его подсчетам, он рассеется около 11:00.

«Это совершенно естественное природное явление. Оно называется радиационное выхолаживание — это не имеет никакого отношения к радиоактивности. Энергетическое выхолаживание подстилающей поверхности при отсутствии облаков», — отметил синоптик. 

В пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» рассказали, что аэропорт Пулково работает в штатном режиме. По данным на 12:30, есть незначительные изменения в расписании на прилет и вылет у 11 московских рейсов. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.

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