В Петербурге пока без дождей, но когда они начнутся? Синоптики дали прогноз

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 2 ноября, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием северо-западной периферии далекого антициклона. Его стараниями в регион ожидается облачная с прояснениями погода, вновь обойдется без дождей.

Температура воздуха сегодня в городе составит +7…+9 градусов, по области +5…+10. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду, 3 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода — ночью обойдется без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +3…+5 градусов, днем +6…+8.

В четверг, 4 ноября, в Петербурге также ожидается облачная погода, ночью пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +4…+6 градусов, днем +7…+9.