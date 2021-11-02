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В Петербурге пока без дождей, но когда они начнутся? Синоптики дали прогноз

Дожди пока обходят Петербург стороной — сегодня в городе облачная с прояснениями погода. Когда быть готовым к возвращению осадков? Публикуем прогноз синоптиков.

Фото: Shutterstock.com

 

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 2 ноября, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием северо-западной периферии далекого антициклона. Его стараниями в регион ожидается облачная с прояснениями погода, вновь обойдется без дождей.

Температура воздуха сегодня в городе составит +7…+9 градусов, по области +5…+10. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду, 3 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода — ночью обойдется без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +3…+5 градусов, днем +6…+8.

В четверг, 4 ноября, в Петербурге также ожидается облачная погода, ночью пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +4…+6 градусов, днем +7…+9.

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