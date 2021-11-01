В Московском районе Петербурга кипятком затопило целую улицу

Инцидент произошел вечером в понедельник, 1 ноября. Клубы пара от горячей воды окутали машины и деревья. В кипятке находится около 30 машин, пишет «Фонтанка» со слов очевидца.

Он рассказал, что затопленную территорию огородили, но лужа с горячей водой продолжает разрастаться. На том месте, где произошел прорыв, ремонтировали теплотрассу.

В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» заявили, что сообщение о прорыве у дома 52, корпус 1, по проспекту Космонавтов поступило в 19:20. На место прибыла аварийная бригада. Она устраняет прорыв.

«Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 2 ноября 2021 года», – рассказали представители организации «Фонтанке».