После 8 ноября петербуржцы с медотводом должны будут предъявлять ПЦР-тесты

Глава города рассказал, что в Петербурге COVID-19 болеют более 44 тысяч человек. Он заявил, что правительство города продолжает вводить меры дополнительного регулирования нераспространения коронавирусной инфекции.

С 8 ноября организации города смогут работать только до 23 часов, в том числе и рестораны, индустрия отдыха и развлечений. Петербуржцам старше 60 лет рекомендуют сократить контакты.

На данный момент, чтобы посетить ряд организации гражданам достаточно предъявить справку о медицинском отводе, она заменяет QR-код. А после 8-го числа петербуржцам вместе с ней также нужно иметь отрицательный ПЦР-тест.

Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун.