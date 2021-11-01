Мошенники продали тысячи поддельных ПЦР-тестов через сайты-клоны реальных лабораторий

Журналисты петербургского издания с помощью технических специалистов обнаружили брешь в московском сайте мошенников, которые продавали поддельными результатами ПЦР-теста на коронавирус.

Злоумышленники создали страницы-копии сайтов «Инвитро», «Гемотеста» и «АрхиМеда». Во внутренних данных собрано более 8,5 тысячи человек, которые могли получить поддельные справки (4230 из «АрхиМеда», 4175 — «Инвитро», 265 — «Гемотеста»). Отличить копии сайтов можно по доменным адресам, к примеру, invitro.net.ru вместо настоящего invitro.ru

В пользовательских карточках видны имя, фамилия, дата рождения и адрес регистрации, а также «дата взятия образца», «дата выполнения теста», «решение врача» и «печать результата». Журналисты 47News воспользовались доступом к сайтам внесли в справку выдуманные данные и получить «реальный» pdf-файл с отрицательным тестом на электронную почту.

По виду справку трудно отличить от настоящей. Там даже есть подпись врача, печать и QR-код, который перенаправляет на поддельный сайт лаборатории. Предполагается, что сайты-подделки зарегистрированы с марта 2021 года. За восемь месяцев, по предварительной оценке, злоумышленники могли заработать порядка 18 миллионов рублей.

Напомним, больше трети всех случаев заражения коронавирусом в России приходятся на три региона. В числе антилидеров Петербург. Также Министерство здравоохранения России утвердило новую форму сертификатов о прохождении вакцинации против коронавируса. Показываем, какими они будут.