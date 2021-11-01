Сухо и аномально тепло: синоптики рассказали о погоде на начало ноября в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, в первый день ноября влияние антициклона на погоду в Петербурге будет постепенно ослабевать. По его северо-западной периферии в регион проникнут обширные облачные поля, но дождей они пока не принесут. При этом температурные показатели останутся на 5-6 градусов выше положенных по климату значений.

Температура воздуха сегодня в Петербурге составит +9…+11 градусов, по области +7…+12. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 2 ноября, в Петербурге прогнозируется облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +6…+8. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

В среду, 3 ноября, облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь. Ветер ожидается юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +6…+8. Атмосферное давление существенно меняться не будет.