Посмотрите, как сейчас выглядит строящаяся на месте разрушенного СКК ледовая арена

Блогер и фотограф Алексей Поляков показал, как сейчас выглядит ледовый стадион, который строится на месте обрушенного СКК «Петербургский». Он опубликовал новые кадры в своем Instagram.
Поляков также выразил надежду на то, что «новехонький СКК опровергнет теорию о том, что оригинал практически всегда лучше любых продолжений». Как считает блогер, арена станет современнее и удобнее.
Ранее компания «СКА-Арена», заключившая концессионное соглашение на реконструкцию СКК «Петербургский», показала на Восточном экономическом форуме 3D-проект новой ледовой арены. СКА-Арену построят на проспекте Гагарина по проекту австрийского бюро Coop Himmelblau.
Напомним, 31 января 2020 года в Петербурге обрушился построенный в 1970-х СКК «Петербургский». Его хотели снести с 2018 года, но после сопротивлений градозащитников все же объявили конкурс проектов реконструкции. Правда, несмотря на это, с осени там происходили демонтажные работы, а сегодня начали срезать крышу, во время чего вся постройка внепланово была уничтожена. Погиб один рабочий. С 10 февраля в ускоренном режиме велись работы по разбору обрушившихся конструкций СКК «Петербургский». 28 февраля при помощи кранов демонтировали последнюю уцелевшую часть фасада комплекса.
«Собака.ru» рассказывает историю модернистского здания, которое так и не успело стать объектом культурного наследия.
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