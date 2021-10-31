Посмотрите, как сейчас выглядит строящаяся на месте разрушенного СКК ледовая арена

Напомним, 31 января 2020 года в Петербурге обрушился построенный в 1970-х СКК «Петербургский». Его хотели снести с 2018 года, но после сопротивлений градозащитников все же объявили конкурс проектов реконструкции. Правда, несмотря на это, с осени там происходили демонтажные работы, а сегодня начали срезать крышу, во время чего вся постройка внепланово была уничтожена. Погиб один рабочий. С 10 февраля в ускоренном режиме велись работы по разбору обрушившихся конструкций СКК «Петербургский». 28 февраля при помощи кранов демонтировали последнюю уцелевшую часть фасада комплекса.

«Собака.ru» рассказывает историю модернистского здания, которое так и не успело стать объектом культурного наследия.