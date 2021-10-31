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В Копорской крепости завершили противоаварийные работы

В Копорской крепости закончили противоаварийные работы. Об этом рассказали в комитете по сохранению культурного наследия Ленобласти.

По информации комитета, выполнена временная кровля Северной и Южной башен, а также прясла приворотного комплекса. Также укрепили въездной мост: усилили арочные пролеты, установили настил и ограждение.

«Для проведения работ по воссозданию части кладки стены «волчьей ямы» реставраторами был вывешен крайний пролет моста. Этот этап работ был наиболее трудоемким с технической точки зрения и требовал детальной проработки и тщательного подхода», — добавили в комитете. Скоро территория будет доступна для посещения. 

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